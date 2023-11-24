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Haberler Fotohaber EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:44

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

EGM polis alımı başvuru ekranı 2023-2024 alımları kapsamında ziyaret ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi binlerce aday EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Polis alımı şartları başvuru kılavuzu ile belli olacak. Peki, EGM polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili son gelişmeler…

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla EGM polis alımı kontenjanları belli oldu. Belirlenen kadrolara lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapılacak. Polis olmak isteyen adaylar, EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu için Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki; 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, son durum ve detaylar…

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete ilanından sonra EGM polis alımı başvuru şartları en çok aratılanlar arasında yer aldı.

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EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

EGM POLİS ALIMI KAPSAMINDA 10.102 KADRO İHDAS EDİLDİ

EGM polis alımı kapsamında;

merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü,

taşra teşkilatı için de 9.500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10.102 kadro ihdas edildi.

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

EGM POLİS ALIMI YAPILACAK KONTEJANLAR

Kararnameye göre, merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Ayrıca, merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, ŞARTLARI NELER?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.

Polis alımı başvuru süreci ile ilgili detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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