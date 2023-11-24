EGM POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023-2024 | 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

EGM polis alımı başvuru ekranı 2023-2024 alımları kapsamında ziyaret ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi binlerce aday EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Polis alımı şartları başvuru kılavuzu ile belli olacak. Peki, EGM polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili son gelişmeler…