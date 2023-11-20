Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

Ehliyet fiyatları 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Yeni yılda ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artacak. Bu yıl kurs ücreti ve harçlarla beraber yaklaşık 10 bin TL ödeme yapılırken gelecek yıl zamlarla beraber bu fiyat 2 katına çıkacak. Hal böyleyken ise araba kullanmayı öğrenmek isteyen sürücü adayları, yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak merak ediyor. Peki yeni yılda trafik cezaları ve ehliyet harçları kaç TL olacak, ne kadar? İşte 2024 trafik cezaları ve ehliyet harçları hakkında detaylar...