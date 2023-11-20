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Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 17:07

Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

Ehliyet fiyatları 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Yeni yılda ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artacak. Bu yıl kurs ücreti ve harçlarla beraber yaklaşık 10 bin TL ödeme yapılırken gelecek yıl zamlarla beraber bu fiyat 2 katına çıkacak. Hal böyleyken ise araba kullanmayı öğrenmek isteyen sürücü adayları, yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak merak ediyor. Peki yeni yılda trafik cezaları ve ehliyet harçları kaç TL olacak, ne kadar? İşte 2024 trafik cezaları ve ehliyet harçları hakkında detaylar...

Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere araba kullanmayı öğrenmek isteyen kişilerin ehliyet alabilmek için ilk olarak kursa kayıt olması gerekiyor. Daha sonra ise sürücü adayları yazılı ve uygulama sınavlarına tabii tutuluyor. Başarılı olan adaylar ehliyet almaya hak kazanıyor. Kursun yanı sıra ehliyeti alabilmek için de ücret ödeniyor. Peki; Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve ehliyet harçları kaç TL? İşte, 2024 A - B Sınıfı ehliyet fiyatları son durum…

Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

EHLİYET FİYATLARI 2024 NE KADAR OLACAK?

2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artacak. Buna göre, yeni yılda ehliyet alma maliyetinin 2 katına çıkması bekleniyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, bu yıl sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 tl ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Yeminli Mali Müşavir Emin Bayram, konuyla ilgili detayları CNN Türk'e açıkladı. Bayram, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi ÜFE 2024 için yüzde 58.46 olarak açıklandı. Bu 12 aylık ortalama oluyor. Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sürücü kursları ortalama olarak 7500 TL, alıyor bu harçlarla beraber 10 bin TL tutuyordu. Artan değerleme ile birlikte bunun 20 bin TL''yi aşması bekleniyor.

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Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

EHLİYET HARÇLARI

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 825 TL'den 1308 TL yükselecek.

B sınıfı sürücü belgesi harcı 2489 TL'den, 3945 TL'ye çıkacak.

Uluslararası ehliyet 1657 TL'den, 2626 TL'ye çıkacak.

Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Ehliyetimizi aldık, trafiğe çıktık, hata yaptık, hatalar ne yönde değerlendiriyor. İdari yaptırımları var, yani para cezaları. Mesela kırmızı ışıkta geçtik, 2023'te 923 TL'ydi, bu yıl 1510 TL olacak.

Hız sınırının yüzde 30'unu ve fazlasını aştığımız takdirde 1979 TL'den 3136 TL'ye,

Alkollü olarak araç kullandığımızda 4250 TL'den 6750 TL'ye artmış olduğunu görebiliriz.

Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

Ehliyetle ilgili değil pasaport harçları, cep telefonu izin harçları, araç muayenesi, MTV, çalışma hayatında bulunan kişilerin gelir vergisi dilimleri, onlara sağlanan yemek ücretleri, yol paraları kendi içerisinde yüzde 58.46 arttı.

Buna ekstra olarak sayın Cumhurbaşkanı bunu yükseltme ve düşürme hakkına sahip, bu şekilde olursa 2024 yılında bu yönde rakamlar zamlanmış olacak.''

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