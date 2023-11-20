Ehliyet fiyatları 2024 | Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak, trafik cezaları ve A - B Sınıfı ehliyet harçları kaç TL?

EHLİYET FİYATLARI 2024 NE KADAR OLACAK?

2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artacak. Buna göre, yeni yılda ehliyet alma maliyetinin 2 katına çıkması bekleniyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, bu yıl sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 tl ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Yeminli Mali Müşavir Emin Bayram, konuyla ilgili detayları CNN Türk'e açıkladı. Bayram, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi ÜFE 2024 için yüzde 58.46 olarak açıklandı. Bu 12 aylık ortalama oluyor. Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sürücü kursları ortalama olarak 7500 TL, alıyor bu harçlarla beraber 10 bin TL tutuyordu. Artan değerleme ile birlikte bunun 20 bin TL''yi aşması bekleniyor.