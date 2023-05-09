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Haberler Fotohaber 14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 19:42

14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Pazar sabahı milyonlarca seçmen 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başlayacak. Vatandaş sandık başına gitmeden evvel bazı detayları öğrenmek istiyor. Kimlik kartı olmayan, kaybeden kişiler kimlik dışında hangi belgelerle oy kullanabileceğini sorgulamaya başladı. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlanmış burada oy kullanmak için geçerli olan belgeler açıklanmıştı. Peki, ehliyet, sürücü belgesi ile oy kullanılabilir mi? İşte, oy kullanmak için geçerli olan belgeler…

14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

YSK, seçimlere kısa bir süre kala dikkat edilmesi gereken noktaları kendi resmi sitesinde vatandaşın bilgisine sundu. Seçimlere bir haftadan kısa bir süre kala vatandaşı seçim heyecanı sarmaya başladı. Kimlik kartını bulamayan, kaybeden ya da yenisinin gelmesini bekleyen vatandaşlar oy kullanmak için geçerli olan belgeleri araştırmaya koyuldu. Peki, Peki, ehliyet ile oy kullanılabilir mi? Sürücü belgesi oy kullanmak için yeterli midir? İşte, oy kullanmak için geçerli olan belgeler…

14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

EHLİYET İLE OY KULLANILIR MI?

Pazar günü oy kullnacak olan 60 milyondan fazla seçmenin oy kullabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan resimli ve resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.Bu belgeler:

  1. Nüfus cüzdanı
  2. Kimlik kartı
  3. Pasaport
  4. Evlilik cüzdanı
  5. Sürücü belgesi
  6. Hakim ve Yüksek Yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları
  7. Avukat, noter, ve askeri kartı

gibi kimliğini tereddütsüz bir şekilde ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgeler ile oy kullanılabilecek.

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14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?
Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

ESKİ KİMLİK VE NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

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