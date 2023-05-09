Giriş Tarihi: 09.05.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 19:42

14 Mayıs seçimlerinde sürücü belgesi, ehliyet ile oy kullanılabilir mi, YSK ile kimlik kartı dışında oy kullanmak için geçerli belgeler neler?

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Pazar sabahı milyonlarca seçmen 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başlayacak. Vatandaş sandık başına gitmeden evvel bazı detayları öğrenmek istiyor. Kimlik kartı olmayan, kaybeden kişiler kimlik dışında hangi belgelerle oy kullanabileceğini sorgulamaya başladı. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlanmış burada oy kullanmak için geçerli olan belgeler açıklanmıştı. Peki, ehliyet, sürücü belgesi ile oy kullanılabilir mi? İşte, oy kullanmak için geçerli olan belgeler…