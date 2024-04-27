Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
14:23
EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde gerçekleşecek. Peki, EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuç tarihi belli oldu!