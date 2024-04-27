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Haberler Fotohaber EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 14:23

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde gerçekleşecek. Peki, EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuç tarihi belli oldu!

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?

EKPSS sınavı gündemde! EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor. 28 Nisan tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! Peki, EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.

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EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Sınavdan sonra aynı gün içerisinde sınav soruları ve cevap anahtarının adayların erişimine açılması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?
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