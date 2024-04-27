EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? EKPSS cevap anahtarı ve sınav sonucu ne zaman açıklanır?

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.