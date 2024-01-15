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Haberler Fotohaber EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:40

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor. günler. Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri ile gerçekleşiyor. 10 Ocak tarihinde başlayan tercih başvuruları gündemde. Konuyla ilgili süreç, https://ais.osym.gov.tr/ ekranından takip ediliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

EKPSS tercih kılavuzu kapsamında yapılan başvurular branş ve kadrolara göre ayrı ayrı alınıyor. ÖSYM AİS öğrenci sistemi üzerinden takip edilen süreçte sona yaklaşılıyor. Alınan tercihlerin sonuçlarına dair tarih de araştırılanlar arasında. Adaylar için heyecan dorukta. Peki, 2024 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

EKPSS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre tercihler alınıyor.

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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde saat 15.15'te başlayacak ve 19 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

EKPSS TERCİH EKRANI
ÖSYM yaptığı duyuruyla EKPSS tercihlerinin başladığını açıklandı. Buna Adaylar tercihlerini tamamlıyor.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak EKPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli olmadı.

Sonuçların Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

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