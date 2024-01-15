Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:40
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı
ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor. günler. Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri ile gerçekleşiyor. 10 Ocak tarihinde başlayan tercih başvuruları gündemde. Konuyla ilgili süreç, https://ais.osym.gov.tr/ ekranından takip ediliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...