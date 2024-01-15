EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖYSM EKPSS tercih kılavuzu ve ekranı

EKPSS tercih kılavuzu kapsamında yapılan başvurular branş ve kadrolara göre ayrı ayrı alınıyor. ÖSYM AİS öğrenci sistemi üzerinden takip edilen süreçte sona yaklaşılıyor. Alınan tercihlerin sonuçlarına dair tarih de araştırılanlar arasında. Adaylar için heyecan dorukta. Peki, 2024 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?