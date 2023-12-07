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Haberler Fotohaber Şimdi Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Diyarbakır sarsıldı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Elazığ deprem son dakika gelişmeleri
Giriş Tarihi: 07.12.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 23:30

Şimdi Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Diyarbakır sarsıldı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Elazığ deprem son dakika gelişmeleri

Son dakika Elazığ deprem haberi... Arıcak merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Elazığ deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 7 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Elazığ deprem son dakika: Diyarbakır’da da hissedildi! 7 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu?

Son dakika Elazığ deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Arıcak olarak ölçülen deprem Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 3 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Elazığ depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 7 Aralık 2023 Elazığ deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Elazığ deprem son dakika: Diyarbakır’da da hissedildi! 7 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

7 Aralık Perşembe günü saat 22:24'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Derinliği 14,81 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Elazığ deprem son dakika: Diyarbakır’da da hissedildi! 7 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu?

AFAD VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Arıcak (Elazığ)

Tarih:2023-12-07

Saat:22:24:51 TSİ

Enlem:38.50083 N

Boylam:40.255 E

Derinlik:14.81 km

Elazığ deprem son dakika: Diyarbakır’da da hissedildi! 7 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Elazığ deprem son dakika: Diyarbakır’da da hissedildi! 7 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA