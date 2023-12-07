Şimdi Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Diyarbakır sarsıldı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Elazığ deprem son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 07.12.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 23:30

Son dakika Elazığ deprem haberi... Arıcak merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Elazığ deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 7 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...