Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
16:00
Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
On bir ayın sultanı, bereketi, huzuru, yardımlaşmayı ve kardeşliğiyle gönüllerde taht kurmaya devam ederken tüm İslam aleminde oruç ibadetlerini yerine getirerek Müslümanlar oruçlarının başlayacağı ve biteceği zamanları öğrenmek için imsakiye araştırmasına başladılar. Her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Elâzığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?