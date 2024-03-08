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Haberler Fotohaber Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:00

Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı, bereketi, huzuru, yardımlaşmayı ve kardeşliğiyle gönüllerde taht kurmaya devam ederken tüm İslam aleminde oruç ibadetlerini yerine getirerek Müslümanlar oruçlarının başlayacağı ve biteceği zamanları öğrenmek için imsakiye araştırmasına başladılar. Her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Elâzığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayı mübarekliğiyle tüm İslam aleminin üzerinde huzuruyla doğacak. Oruç ve teravih ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar Elazığ imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2024 Elazığ iftar saati ve sahur saati

Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ELAZIĞ'DASAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Elâzığ İftar Vakti: 18:33

Elâzığ Sahur (İmsak) Vakti: 05:12

Elâzığ Teravih Namazı Vakti: 19:49
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Elâzığ İftar Vakti: 18:34

Elâzığ Sahur (İmsak) Vakti: 05:11

Elâzığ Teravih Namazı Vakti: 19:50

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Elâzığ İftar Vakti: 18:35

Elâzığ Sahur (İmsak) Vakti: 05:09

Elâzığ Teravih Namazı Vakti: 19:51

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Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ELAZIĞ HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Merkez NAİLBEY C.

Merkez TOKİ EMEKLİLER C.

Merkez İHSANİYE C.

Elazığ iftar vakti 2024: 11 Mart Elazığ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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