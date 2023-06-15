Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesi yatacak emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Binlerce vatandaş bu kapsamda "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükselmişti. İlk ödemelerini Ramazan'da alan vatandaşlar şimdi ise yılın ikinci ikramiyesine kilitlenmiş durumda. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri konusunda tüm gelişmeler ve detaylar.