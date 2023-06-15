Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 1,5 milyonu aşkın maaşı bağlanan EYT'li ile beraber Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon civarında oldu. Şimdi ise emekliler "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularıyla ikramiyelerin yatacağı tarihi merak ediyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı. Peki, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte ne zaman yatacağına dair o detaylar.