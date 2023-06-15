Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 23:44

Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesi yatacak emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Binlerce vatandaş bu kapsamda "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükselmişti. İlk ödemelerini Ramazan'da alan vatandaşlar şimdi ise yılın ikinci ikramiyesine kilitlenmiş durumda. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri konusunda tüm gelişmeler ve detaylar.

Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 1,5 milyonu aşkın maaşı bağlanan EYT'li ile beraber Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon civarında oldu. Şimdi ise emekliler "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularıyla ikramiyelerin yatacağı tarihi merak ediyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı. Peki, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte ne zaman yatacağına dair o detaylar.

Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."

Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti.

Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında
Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri bekleniyor! Ödeme tarihleri için gözler o açıklamada: emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI VE KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

SON DAKİKA