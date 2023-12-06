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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 21:35

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 2024 Ocak için tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak değerlendirilecek olan 2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Kasım enflasyonu ile beraber Ocak zammı hesapları için 5. veri de netleşmiş oldu. Yeni yılda geçerli olacak emekli ve memur maaşları 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Öte yandan yeni maaşlar enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile de değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2024 Ocak hesapları SSK ve Bağkur emeklilerinin gündemindeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyonu ile beraber hesaplanan rakamlar da güncellendi. 5 aylık veriler ışığında yeniden değerlendirilen emekli maaşı hesaplama işlemleri için yılsonu beklenti anketleri de oldukça önem taşıyor. Yeni yıla sayılı günler kala en düşük emekli zammı çalışmalarına hız verildi. Memur ve emekli zam oranı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda gelirlerin ciddi şekilde artması bekleniyor. Peki, Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, ocak zammı ile 2024 emekli maaş tablosu…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

2023 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

OCAKTA EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Buna göre;

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66,

enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

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