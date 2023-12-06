EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 2024 Ocak için tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak değerlendirilecek olan 2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Kasım enflasyonu ile beraber Ocak zammı hesapları için 5. veri de netleşmiş oldu. Yeni yılda geçerli olacak emekli ve memur maaşları 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Öte yandan yeni maaşlar enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile de değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…