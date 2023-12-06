EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

OCAKTA EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler: