Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı hesaplama robotuna çok fazla rağbet oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi. Temmuz- Aralık döneminde SSK ve Bağkur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu. Peki Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL, ne kadar emekli maaşı alırım?