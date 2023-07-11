Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 06:37

Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı hesaplama robotuna çok fazla rağbet oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi. Temmuz- Aralık döneminde SSK ve Bağkur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu. Peki Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL, ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama işleminin yanı sıra ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arayışları sürüyor. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda; milyonlarca vatandaş "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını öğrendi. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

SON DAKİKA