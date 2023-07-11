Emekli maaşı hesaplama ekranı: Temmuz zammı sonrası SGK Bağkur 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.