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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:25

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

Son dakika emekli zammı haberleri gündemdeki yerini korumakta. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıp, refah payının eklenmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan Temmuz emekli zammı için 2 aydan az bir süre kaldı. SSK ve Bağ-kur en düşük emekli maaşı 2023 için beklenti sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan refah payı ile vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini, yılsonu enflasyon beklentisine göre zammın yapılacağını bildirdi. Çalışmalar, Bakan Bilgin önderliğinde yapılıyor. Bu noktada emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var gibi sorular vatandaşlar yaratından yürütülüyor. Peki, emekli zammı ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte emekli maaşı hesaplama 2023

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

TÜİK tarafından her ayın başında kamuoyuna paylaşılan enflasyon rakamları ve hükümetin vereceği refah payı ile emekli zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul mitinginde konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini ve enflasyon farkı ile refah payı artışının da yapılacağını bildirdi. Peki, emekli zammı ne kadar 2023? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR ve EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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