Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:25

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA - MAAŞ TABLOSU 2023 || SSK, Bağ-Kur Enflasyon oranı ve refah payı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı ne zaman?

Son dakika emekli zammı haberleri gündemdeki yerini korumakta. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıp, refah payının eklenmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan Temmuz emekli zammı için 2 aydan az bir süre kaldı. SSK ve Bağ-kur en düşük emekli maaşı 2023 için beklenti sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan refah payı ile vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini, yılsonu enflasyon beklentisine göre zammın yapılacağını bildirdi. Çalışmalar, Bakan Bilgin önderliğinde yapılıyor. Bu noktada emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var gibi sorular vatandaşlar yaratından yürütülüyor. Peki, emekli zammı ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte emekli maaşı hesaplama 2023