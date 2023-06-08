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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:44

EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

Emekliye yeni zam kapıda! Milyonları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem 7500 TL üstü maaş alan emeklilere hem de memurlara refah payı ve enflasyon kapsamında bir artış da Temmuz ayında gelecek. Müjde elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Vatandaşlar yeni maaşlarının ne kadar olabileceğine ilişkin senaryoları bir bir araştırırken tüm açıklama ve gelişmeleri bu başlık altında derledik. Peki, 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli Temmuz zammı konusunda gelişmeler…

EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

Emekliye ve memura uygulanacak zam oranı merakla bekleniyor. Son olarak en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkmasıyla beraber bu kez de refah payı gündeme gelmişti. Son açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye ve memura zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etmişti. Haziran enflasyonuyla beraber merakla beklenen bu zam oranları belli olacak. Bu kapsamda ise "2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli Temmuz zammı ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar.

EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Kritik toplantının en önemli gündemi asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere sosyal devlet anlayışı çervesinde yapılacak düzenlemeler oldu. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR"

Başkan Erdoğan, "Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

"TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Erdoğan, yeni dönemde halka verdikleri tüm sözlerin takipçisi olacaklarını vurguladı. Halkın alım gücünün artırılmasının yanında enflasyonun da tek haneye geleceğini ifade eden Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak.

EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI ÇALIŞMA HAYATINI HAREKETLENDİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.

EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

KOMİSYON BAKAN IŞIKHAN'IN ÇAĞRISI İLE DÜĞMEYE BASACAK

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı sonrası komisyon harekete geçecek.

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