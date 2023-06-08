Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:44

EMEKLİ ZAMMI KAPIDA! 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bekliyor...

Emekliye yeni zam kapıda! Milyonları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem 7500 TL üstü maaş alan emeklilere hem de memurlara refah payı ve enflasyon kapsamında bir artış da Temmuz ayında gelecek. Müjde elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Vatandaşlar yeni maaşlarının ne kadar olabileceğine ilişkin senaryoları bir bir araştırırken tüm açıklama ve gelişmeleri bu başlık altında derledik. Peki, 2023 Bağkur SSK en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli Temmuz zammı konusunda gelişmeler…