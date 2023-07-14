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Haberler Fotohaber Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:36

Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?

Emekli zammı son dakika haberleri güncel gelişmeler dahilinde takip ediliyor. 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek. 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükte olacak. Peki 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi? İşte Emekli zammı son dakika gelişmeleri…

Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?

SSK Bağkur emeklileleri emekli zammı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?

Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, emeklilere yapılan zammın yeterli olmadığını açıkladı. Seyyanen zam çağrısında bulunan Bahçeli şöyle konuştu;

"1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki, bu maaş yükselişi daha fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir, Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir. İkinci olarak, Perakende Kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, SGK üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.

Enflasyondaki düşüşe eşzamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması satın alma gücünü nispeten koruyacaktır. Milletimizin her güzel insanına ne yapsak eksik, ne versek azdır. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan haksız fiyat artışlarıyla istifadeye kalkışan, fiyat etiketlerini güncellemek bahanesiyle acımasızlığa ortak olan, vatandaşımızın kesesine, devletimizin kasasına göz koyan fırsatçılarla da amansız şekilde mücadele edilmelidir."

Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?
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Emekli zammı son dakika: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, Seyyanen zam verilecek mi?
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