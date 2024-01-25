Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
14:12
Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı vaatlerini açıkladı. "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla projelerini bir bir sıralayan Kurum'un vaatleri arasında ihtiyaç sahibi emeklilere her ay, 2.500 TL destek ödemesi de yer alıyor. Peki; emeklilere 2.500 TL destek ödemesi detayları belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...