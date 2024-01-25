Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

Emeklilerin her anında yanında olunacak projeyi İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu. İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıklayan Kurum'un vaatleri arasında ihtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi de yer alıyor. Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından hayata geçmesi planlanan projenin detayları merak edilmeye başladı. İşte, emeklilere 2.500 TL destek ödemesi detayları...