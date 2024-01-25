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Haberler Fotohaber Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:12

Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı vaatlerini açıkladı. "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla projelerini bir bir sıralayan Kurum'un vaatleri arasında ihtiyaç sahibi emeklilere her ay, 2.500 TL destek ödemesi de yer alıyor. Peki; emeklilere 2.500 TL destek ödemesi detayları belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

Emeklilerin her anında yanında olunacak projeyi İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu. İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıklayan Kurum'un vaatleri arasında ihtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi de yer alıyor. Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından hayata geçmesi planlanan projenin detayları merak edilmeye başladı. İşte, emeklilere 2.500 TL destek ödemesi detayları...

Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

AK PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLADI!

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanması durumunda Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla açıkladığı İstanbul projelerini tek tek hayata geçirecek.

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Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ
İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.

Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler'i Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un kazanması halinde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında açıklanan seçim vaatleri tek tek uygulamaya koyulacak.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından söz konusu projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

Emeklilere 2.500 TL destek ödemesi! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi duyurdu!

EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak projenin başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı.

Söz konusu projenin başvuru şartları ve detaylarının Murat Kurum'un İBB Başkanı olarak seçilmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

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