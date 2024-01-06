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Giriş Tarihi: 06.01.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 08:25

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

Türkiye genelinde emekliler, yeni bir yıla girmenin yanı sıra olası ek zam haberleriyle de meşgul. Beklenen ek zammın miktarı ve uygulanma tarihi hakkında araştırmalar devam ediyor. Emeklilere yönelik bu olası artış, finansal olarak büyük bir öneme sahip. İşte, bu belirsiz dönemde emeklilere ilişkin detaylı bir açıklama ve beklentilerin nasıl şekillendiği konusunda ayrıntılar ve detayları! İşte, emekliye ek zam var mı sorusunun yanıtı!

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

Emekli maaşlarındaki olası bir ek zammın, emeklilerin maddi konumlarına etkisi ve ne zaman açıklanacağı konuları yakından takip ediliyor. Emeklileri yakından ilgilendiren bir konuda gündemdeki belirsizlik devam ediyor. Emekli maaşlarına olası bir ek zam konusu, henüz netlik kazanmış değil. "Emeklilere ek zam ve seyyanen maaş artışı yapılacak mı?" merak konusu. İşte, konu hakkında detaylar!

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşına yapılacak.

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EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Bakanlığa SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneği masada olacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

EK ZAM YAPILACAK MI?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilerleyen günlerde en düşük emekli aylığı rakamının yükseltilmesi de beklentiler arasında yer alıyor.

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