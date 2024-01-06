EMEKLİYE EK ZAM VAR MI? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, iyileştirme yapılacak mı, son durum ne?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşına yapılacak.