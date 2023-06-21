Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:41
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
12:42
THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?
THY Emlak Konut Arnavutköy Evleri Projesi için başvuruda bulunup ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar emlak konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak araştırıyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesine İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Ayrıca başvuruda bulunacak kişilerde Emlak Konut ve TOKİ'de devam eden sözleşmelerinin olmaması şartı ve İstanbul'da son bir yıl içerisinde tapu devri yapılmamış olması şartları arandı. Toplam konut sayısı üzerinden en fala kontenjan %20 ile gençlere açılırken, %5 engelliler ve % şehit ve gazi yakınlarına kontenjan açıldı. Vatandaşlar başvuruda 1+1, 2+1, 3+1 dairelerden birini seçti ve kura çekiliş sonuçlarını bekliyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut evleri teslim tarihi ve ödeme planı…