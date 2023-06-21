Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:42

THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

THY Emlak Konut Arnavutköy Evleri Projesi için başvuruda bulunup ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar emlak konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak araştırıyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesine İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Ayrıca başvuruda bulunacak kişilerde Emlak Konut ve TOKİ'de devam eden sözleşmelerinin olmaması şartı ve İstanbul'da son bir yıl içerisinde tapu devri yapılmamış olması şartları arandı. Toplam konut sayısı üzerinden en fala kontenjan %20 ile gençlere açılırken, %5 engelliler ve % şehit ve gazi yakınlarına kontenjan açıldı. Vatandaşlar başvuruda 1+1, 2+1, 3+1 dairelerden birini seçti ve kura çekiliş sonuçlarını bekliyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut evleri teslim tarihi ve ödeme planı…

THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesinin başvuruları geride kalırken ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş "Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Başvuru ücreti alınmayan projeyle vatandaşlar %20 peşinat ve 120 ay vadeyle ev sahibi olacak. 7500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmanın kapısının açıldığı projenin detayları anbean takip ediliyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut evleri teslim tarihi ve ödeme planı…

THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayan konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatıldı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapıldı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

SON DAKİKA