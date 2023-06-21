THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl?

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."