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Haberler Fotohaber Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:33

Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini

Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Yılın son enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE verisi birçok kalemde etkili olacak temmuz zammını belirleyecek. Emekli ve memur zammını belirleyecek olan rakamlar için nefesler tutuldu. Veri öncesinde enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı…

Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini

Aralık ayı enflasyon rakamları son dakika açıklanıyor. Yılın son enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2024 yılında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Bu noktada Enflasyon ne zaman açıklanacak sorusu için yanıt arayışı başladı. Peki, 2023 Aralık enflasyon rakamları beklentisi ne yönde? İşte, son enflasyon verisi ile ilgili son durum gelişmeleri…

Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

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Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini

OCAK ZAMMINDA SON 1 VERİ!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu.

Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini

TCMB BEKLENTİSİ YÜZDE 65,39!

Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39!

TCMB tarafından açıklanan son enflasyon raporuna göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 38,08.

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