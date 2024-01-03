Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:33
Enflasyon oranı bugün mü, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Aralık ayı enflasyon oranı tahmini
Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Yılın son enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE verisi birçok kalemde etkili olacak temmuz zammını belirleyecek. Emekli ve memur zammını belirleyecek olan rakamlar için nefesler tutuldu. Veri öncesinde enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı…