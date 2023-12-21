ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

2024 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS Engelli memur alımı için kullanılan puan türüdür ve iki yılda bir gerçekleşir. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınav ÖSYM2nin takviminde yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2024 yılı sınav takvimine göre EKPSS sınav başvuruları önümüzdeki yıl 12-29 Şubat tarihlerinde alınacak. 6-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.