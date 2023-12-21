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Haberler Fotohaber ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 20:34

ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

Engelli memur alımı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. 2 bin 392 engelli personel alımı yapılacağı açıklandı. Engelli memur ataması için müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'tan geldi. Engelli memur Adayı açıklamasından sonra araştırmalar başladı. Engelli memur alımı için başvuruyu bekleyen adayların aklında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?" soruları var. İşte memur alımı detayları…

ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

Engelli memur ataması için gözler bakanlığın yapacağı açıklamaya çevrildi. Genel Kurul'da 2024 yılı bütçe görüşmeleri için Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplandıran Göktaş, engelli alımı için sevindiren haberi verdi. Peki 2 bin 392 engelli memur alımı ne zaman başlıyor, hangi meslek gruplarına alım yapılacak?

ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

2 BİN 392 ENGELLİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Engelli memur atamalarının tarihi henüz belli olmasa da ilanın yayınlanmasının ardından başvuru şartlarının netleşmesi ve alım yapılacak tarihlerin duyurulması bekleniyor. Bu yüzden 2024'ün ilk çeyreğinde bakanlıktan açıklama bekleniyor.

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ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

MAHİNUR GÖKTAŞ KADROLARL İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Bakan Mahinur Göktaş açıklamasında "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" dedi.

ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

2024 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS Engelli memur alımı için kullanılan puan türüdür ve iki yılda bir gerçekleşir. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınav ÖSYM2nin takviminde yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2024 yılı sınav takvimine göre EKPSS sınav başvuruları önümüzdeki yıl 12-29 Şubat tarihlerinde alınacak. 6-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

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