ENGELLİ MEMUR ALIMI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?

Engelli memur alımı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. 2 bin 392 engelli personel alımı yapılacağı açıklandı. Engelli memur ataması için müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'tan geldi. Engelli memur Adayı açıklamasından sonra araştırmalar başladı. Engelli memur alımı için başvuruyu bekleyen adayların aklında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?" soruları var. İşte memur alımı detayları…