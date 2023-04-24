3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:51

Milli Eğitim Bakanlığı MEB atama takvimi kapsamında engelli öğretmen ataması da tamamlanıyor. Lisans EKPSS ile başvuruda bulunan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı açılıyor. Takvime göre sonuçlar için geri sayım başladı. Nisan ayı ortasında tercih başvurularını yapan adaylar personel.meb.gov.tr adresinden sonuç sorgulayacak. 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 engelli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…