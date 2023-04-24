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Haberler Fotohaber 3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:51

3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB atama takvimi kapsamında engelli öğretmen ataması da tamamlanıyor. Lisans EKPSS ile başvuruda bulunan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı açılıyor. Takvime göre sonuçlar için geri sayım başladı. Nisan ayı ortasında tercih başvurularını yapan adaylar personel.meb.gov.tr adresinden sonuç sorgulayacak. 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 engelli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması kontenjanlarına yerleştirilecek adaylar belli oluyor. Son olarak 45 bin atama ile gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yandan da engelli kadrolarına atama gerçekleşiyor. Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama MEB ile gündemdeki yerini aldı. Adaylar araştırmalarını sürdürüyor. EKPSS Lisans düzeyinden yapılan tercih başvuruları sonuçlanıyor. Peki, 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASINI DUYURDU!

45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında duyuru paylaştı.

3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri de 12-15 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

Şimdi sonuçlar bekleniyor!

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3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Engelli öğretmen ataması 25 Nisan 2023 tarihinde sonuçlanacak. Yerleştirme işlemleri gerçekleşen adaylar, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2023

MEB son dakika atamada branş dağılımını duyurdu:

ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3 BİN 500 Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama MEB ekranı: Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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