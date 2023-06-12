Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!

ESKİ İTALYA BAŞBAKANI SİLVİO BERLUSCONI NEDEN VEFAT ETTİ?

Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören, 2 gün önce de hastaneye kaldırılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Silvio Berlusconi 29 Eylül 1936'da Milano İtalya'da dünyaya geldi. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yapmıştır. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçmiştir.

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona ermiştir. Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun Ocak ayında çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katılmıştır. İtalya'nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi'nin Kuzey Ligi partisi de seçime onlarla birlikte girmiştir.

Oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan olmaya hak kazanmıştır. Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir. Forbes dergisine göre, Berlusconi, İtalya'nın en zengin insanıdır. Kendi çabasıyla dolar milyarderi olan Silvio Berlusconi, 2005 yılında 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74. kişisidir. Hem bir medya patronu, hem bir başbakan, hem de ülkenin en zengin insanı olan Berlusconi, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, sürekli bu gücünü kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanmakla da itham edilmektedir.