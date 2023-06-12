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Haberler Fotohaber Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 12:20

Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!

Yabancı basında Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesi son dakika haberi olarak geçti. İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi'nin 2 gün önce bir kez daha hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Tam 86 yaşında hayata gözlerini yuman Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti. Peki Berlusconi kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!

Berlusconi'nin hayatı an itibariyle gündemde yer aldı. 12 Haziran Pazartesi günü ajanslardan geçen son dakika haberine göre Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti. Nisan ayında enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan Silvio'nun koronavirüs geçmişi de bulunuyor. Sevenleri hayatına dair detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki Silvio Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!

ESKİ İTALYA BAŞBAKANI SİLVİO BERLUSCONI NEDEN VEFAT ETTİ?

Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören, 2 gün önce de hastaneye kaldırılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Silvio Berlusconi 29 Eylül 1936'da Milano İtalya'da dünyaya geldi. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yapmıştır. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçmiştir.

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona ermiştir. Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun Ocak ayında çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katılmıştır. İtalya'nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi'nin Kuzey Ligi partisi de seçime onlarla birlikte girmiştir.

Oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan olmaya hak kazanmıştır. Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir. Forbes dergisine göre, Berlusconi, İtalya'nın en zengin insanıdır. Kendi çabasıyla dolar milyarderi olan Silvio Berlusconi, 2005 yılında 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74. kişisidir. Hem bir medya patronu, hem bir başbakan, hem de ülkenin en zengin insanı olan Berlusconi, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, sürekli bu gücünü kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanmakla da itham edilmektedir.

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Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!

Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattının açılışı sebebiyle Putin, Erdoğan ve Berlusconi, 17 Kasım 2005 tarihinde Samsun'da bir araya geldi. Eskiden Milan spor kulübünün başkanlığını da yapmış ve İtalyanların sempatisini bu dönemde iyice kazanmıştır. Türkiye'de de, eski başbakan Erdoğan ile olan yakın ilişkileriyle tanınır. Türk başbakanın oğlunun düğününde şahitlik yapmıştır. Ocak 2005'te de Roma'da bir duvar işçisinin tripod ile saldırısı sonucu kulağından yaralanan Berlusconi 13 Aralık 2009'da Milano'daki mitinginin ardından psikolojik tedavi gören İtalyan vatandaşı Massimo Tartaglia tarafından da benzer bir saldırıya uğrayarak hastahaneye kaldırılmıştır.

Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylanan ve Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının yani kemer sıkma paketinin ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu ve Başbakan Silvio Berlusconi resmen istifa etti. 2 Eylül 2020 tarihinde COVID-19 salgınına yakalandığı duyuruldu. Berlusconi 12 Haziran Pazartesi günü 86 yaşında hayatını kaybetti.

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