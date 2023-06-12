Berlusconi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!

Yabancı basında Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesi son dakika haberi olarak geçti. İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi'nin 2 gün önce bir kez daha hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Tam 86 yaşında hayata gözlerini yuman Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti. Peki Berlusconi kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?