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Haberler Fotohaber EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 19.03.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:05

EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

Kanal D'nin beklenen yeni dizisi Eşref Rüya, 1.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İddalı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yapım, ekran başındaki izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunuyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi, dram ve gerilimi bir araya getiriyor. İşte, Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD.

EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

Eşref Rüya 1. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolleri paylaştığı dizi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uluç Bayraktar'ın yönettiği, Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın senaryosunu yazdığı dizide, Eşref'in gizemli dünyası ve Nisan'ın bu dünyaya sürüklenişi ikiliyi beklenmedik olayların içine çekecek.İşte Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

EŞREF RÜYA İLK BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya dizisi 19 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında. Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

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EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

EŞREF RÜYA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş.

EŞREF RÜYA 1.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Eşref Rüya ilk bölüm izle, tek parça, full HD

Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor.