Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
22:18
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının her ay evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her ay yapılan ödemedir. 2024 ocak zammı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni tutarı ve ödeme tarihini duyurmuştu. Göktaş'ın ifadesinden sonra yardım ücreti 16 Ocak tarihi itibarıyla hak sahiplerine yatırılmaya başladı. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar yattı, zamlandı mı?