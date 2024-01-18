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Haberler Fotohaber ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 22:18

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının her ay evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her ay yapılan ödemedir. 2024 ocak zammı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni tutarı ve ödeme tarihini duyurmuştu. Göktaş'ın ifadesinden sonra yardım ücreti 16 Ocak tarihi itibarıyla hak sahiplerine yatırılmaya başladı. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar yattı, zamlandı mı?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

Her ayın 16'sından itibaren hak sahiplerine yatırılan evde bakım maaşı yatan iller için araştırımalar başladı. Bu ay ilk kez yatacak zamlı ücret için yardım alanlar hesaplarını kontrol etmeye başladılar. İşte evde bakım maaşı yata iller ve zamlı ücreti

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

EVDE BAKIM AYLIĞI 2024 NE KADAR OLDU?

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 2 bin 797 liraya yükseldi. Daha önce 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

OCAK AYI ÖDEMELERİ YATIRILMAYA BAŞLADI


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

ŞUBATTA AYLIK ÖDEME 7 BİN 608 TL OLACAK

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

OCAK EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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