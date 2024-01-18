ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 18 OCAK 2024: Evde bakım maaşı yatan iller hangisi, ödeme ne kadar, zamlı mı yattı?

EVDE BAKIM AYLIĞI 2024 NE KADAR OLDU?

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 2 bin 797 liraya yükseldi. Daha önce 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.