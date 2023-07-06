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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama
Giriş Tarihi: 06.07.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 00:39

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyonla belli olan emekli memur zammı ardından birçok kalemde güncelleme olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım ücreti ne kadar oldu sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Öte yandan temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi de sorgulanıyor. Ödeme sorgulama SMS ve e-devlet ile araştırılıyor. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Önce asgari ücret daha sonra emekli ve memur maaşlarında gerçekleşen temmuz zammı son dakika enflasyon oranları ile gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamdan etkilenecek destek ödemeleri de gündemde. Evde bakım parası yatan iller listesi temmuz ayı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Ödemelerin zamlı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı 2023 temmuz zammı ne kadar oldu? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde bakım maaşlarının 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,56 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

EVDE ENGELLİ BAKIM ÜCRETİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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