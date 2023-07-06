Giriş Tarihi: 06.07.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 00:39

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? | Ödeme yatan iller sorgulama

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyonla belli olan emekli memur zammı ardından birçok kalemde güncelleme olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım ücreti ne kadar oldu sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Öte yandan temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi de sorgulanıyor. Ödeme sorgulama SMS ve e-devlet ile araştırılıyor. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…