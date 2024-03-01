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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:19

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı 2024 Mart ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Engelli yakınlarına yapılan evde balım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mart ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, sorgulamalar başladı. Zamlı olarak ödenmesi beklenen sosyal destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mart itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
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