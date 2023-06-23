Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
11:50
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15-31 günleri arasında yatırılan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Evlerinde bakıma muhtaç kimselere bakmakla yükümlü olanlara ödenen evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-devlet veya sms yoluyla öğrenilebiliyor. e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, evde bakım aylığı yatan iller listesi…