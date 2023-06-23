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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:50

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15-31 günleri arasında yatırılan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Evlerinde bakıma muhtaç kimselere bakmakla yükümlü olanlara ödenen evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-devlet veya sms yoluyla öğrenilebiliyor. e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, evde bakım aylığı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal İler Bakanlığı tarafından her ayın 15-31'i arasında yatırılan ödemeler e-devlet yoluyla sorgulanıyor. Evde bakım hizmeti, bakım raporu doğrultusunda, bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilir. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte pek çok kaleme zam gelirken Ağustos itibariyle yeni evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte, cevabı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN 2023
1- Zonguldak

2- Balıkesir

3- Ankara

4- Samsun

5- Adana

6- Tokat

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

7- Diyarbakır

8- Isparta

9- Kayseri

10- Kırşehir

11- Çanakkale

12- Mersin

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

13- İzmir

14- İstanbul

15- Aksaray

16- Uşak

17- Ağrı

18- Kırklareli

19- Eskişehir

20- Antalya

21- Kütahya

22- Konya

23- Mardin

24- Şanlıurfa

25- Bursa

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

26- Amasya

27- Denizli

28- Kahramanmaraş

29- Aydın

30- Muğla

31- Sakarya

32- Edirne

33- Yozğat

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