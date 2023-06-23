EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde Bakım Maaşı yatan iller hangileri 23 Haziran 2023|| e-Devlet ile sorgula!

Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal İler Bakanlığı tarafından her ayın 15-31'i arasında yatırılan ödemeler e-devlet yoluyla sorgulanıyor. Evde bakım hizmeti, bakım raporu doğrultusunda, bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilir. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte pek çok kaleme zam gelirken Ağustos itibariyle yeni evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte, cevabı…