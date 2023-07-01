Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 13:32

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Asgari ücrete yapılan %34'lük zammın ardından pek çok kalemin maaş skalası güncellenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilen evde bakım maaşı zammı var mı, ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından pek çok kalemde etili olan zam haberleri gelecek. Peki, evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 araştırılıyor. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ve sms aracılığıyla öğreniliyor. Evde bakım maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? sorusu yanıt arıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı Temmuz zammı detayları…

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

SON DAKİKA