Giriş Tarihi: 01.07.2023 13:32
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
13:32
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU| Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Asgari ücrete yapılan %34'lük zammın ardından pek çok kalemin maaş skalası güncellenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilen evde bakım maaşı zammı var mı, ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından pek çok kalemde etili olan zam haberleri gelecek. Peki, evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…