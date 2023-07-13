Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ödemeleri zamlı bir şekilde yatacak. Bu noktada evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında, başvuru nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini almış durumda. İhtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği temmuz zammıyla birlikte 5 bin 98 lira oldu. Evde bakım maaşı yatan iller 13 Temmuz 2023 aratmasıyla birlikte devlet desteğinin yatıp yatmadığı öğrenilebilir.