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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 07:34

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ödemeleri zamlı bir şekilde yatacak. Bu noktada evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında, başvuru nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini almış durumda. İhtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği temmuz zammıyla birlikte 5 bin 98 lira oldu. Evde bakım maaşı yatan iller 13 Temmuz 2023 aratmasıyla birlikte devlet desteğinin yatıp yatmadığı öğrenilebilir.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini almış durumda. Temmuz zammıyla birlikte evde bakım parası 5 bin 98 lirası oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine her ay belirli dönemlerde ödemeler yapılmakta. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Temmuz ayı ödemelerinin de 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Temmuz ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 13 Temmuz 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ne kadar oldu?

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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