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Haberler Fotohaber TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:20

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Temmuz 2023 listesi ile araştırılıyor. Engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen zamlı ve yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL soruları da yanıt arıyor. Emekli ve memur zammı ile artış gösteren devlet desteğinde araştırmalar sürüyor. Evde bakım parası sorgulama işlemleri SMS ve e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Yeni ayda zamlı yatması beklenen maaşlar için araştırmalar devam ediyor. Peki, 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Temmuz 2023 için araştırılmaya başladı. Temmuz zammı ile artış yaşayan sosyal yardım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. Sosyal yardımların ödenmeye başladığını açıklayan Bakan Göktaş'ın açıklaması ardından evde bakım aylığı sorgulama işlemleri hız kazandı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, zamlı ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı yatan iller 14 Temmuz 2023, Cuma…

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Temmuz ayı ödemelerinin de 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Temmuz ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları takip ediliyor.

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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