Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:20

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA | 14 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Temmuz 2023 listesi ile araştırılıyor. Engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen zamlı ve yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL soruları da yanıt arıyor. Emekli ve memur zammı ile artış gösteren devlet desteğinde araştırmalar sürüyor. Evde bakım parası sorgulama işlemleri SMS ve e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Yeni ayda zamlı yatması beklenen maaşlar için araştırmalar devam ediyor. Peki, 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…