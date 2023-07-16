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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.07.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 12:02

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Memur zammıyla orantılı bir şekilde evde bakım parası da zamlı bir şekilde yatacak. Seyyanen zam hariç memur maaşlarında yüzde 17,55'lik artış gerçekleşirken, aynı oranda birçok kalemde de yükseliş yaşandı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı gündemdeki yerini korumakta. Memurlara yapılan yüzde 17,55'lik zam sonrası evde bakım parasına da aynı oranda zam gelmiş durumda. Bu noktada evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yatmaya başladı mı soruları yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

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Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
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