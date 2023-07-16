Giriş Tarihi: 16.07.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 12:02

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Temmuz 2023: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Memur zammıyla orantılı bir şekilde evde bakım parası da zamlı bir şekilde yatacak. Seyyanen zam hariç memur maaşlarında yüzde 17,55'lik artış gerçekleşirken, aynı oranda birçok kalemde de yükseliş yaşandı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel