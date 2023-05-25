Evde bakım maaşı alanlara müjde: hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Mayıs itibariyle gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberleri ile evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanlar sigorta kapsamına alınacağı duyurusunun ardından vatandaşlar mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller listesini merak ediyor. İşte, 25 Mayıs itibariyle evde bakım maaşı yatan iller listesi…