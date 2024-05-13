EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 13 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Mayıs ayının gelişiyle birlikte bu sorusunun cevabı ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 13 Mayıs listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?