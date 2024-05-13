Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:54
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 13 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Evde bakım maaşı yatan iller gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılayabilmeleri adına yapılan ödeme desteği "evde bakım maaşı" yatırılması hak sahipleri tarafından beklenirken sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere ödemeler başladıktan birkaç gün sonra illere göre sürüyor. Memur maaş katsayına göre düzenlenen evde bakım maaşının zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında zamlı yatırılan ödemeler beklenmeye başladı. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar kaç TL?