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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:09

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024 Ocak zammı sonrası yanıt buldu. Memur maaş zammı ile sosyal yardım ödemeleri artış yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine sağlanan devlet desteği de yüzde 49,25 oranında zamlandı. Yeni aya girilmesiyle beraber hak sahipleri yeni evde bakım aylığı Mart ödeme tarihleri araştırmasına çıktı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 5 Mart 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları memur maaş zammı sonrası yanıt buldu. Her ay belirli tarihlerde ödenen devlet desteği Ocak zammı ile yüzde 49,25 oranında artış yaşadı. Bilindiği üzere evde bakım yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine veriliyor. Hak sahipleri şimdi Mart ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Mart ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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