Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:09
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kaç TL? 5 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024 Ocak zammı sonrası yanıt buldu. Memur maaş zammı ile sosyal yardım ödemeleri artış yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine sağlanan devlet desteği de yüzde 49,25 oranında zamlandı. Yeni aya girilmesiyle beraber hak sahipleri yeni evde bakım aylığı Mart ödeme tarihleri araştırmasına çıktı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 5 Mart 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...