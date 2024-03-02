EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Evde bakım parası yatmaya başladı mı, hangi illerde?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı sonrası sosyal yarım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi kalemlerde artış yaşandı.

Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı.

Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.