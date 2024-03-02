Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
12:26
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Evde bakım parası yatmaya başladı mı, hangi illerde?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatması hak sahipleri tarafından bekleniyor. Her ay düzenli olarak ödenen maaş yeni yıl ile birlikte zamlı yatırıldı. Maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu, kaç TL yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama