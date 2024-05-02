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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:01

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım aylığı 2024 Mayıs ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 7 bin 608 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş'tan açıklama bekliyor. Her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan ödemeler e-Devlet ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı evde bakım parası sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım parası sorgulama işlemleri Mayıs ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusunun yanıtı hak sahibi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı ödemesi e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Tutarı 7 bin 608 TL olan devlet desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bu ay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 2 Mayıs 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, yüzde 49,25 oranında artış yaşadı.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran dönemi) geçerli olan evde bakım parası, 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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