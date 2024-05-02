Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım parası sorgulama işlemleri Mayıs ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusunun yanıtı hak sahibi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı ödemesi e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Tutarı 7 bin 608 TL olan devlet desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bu ay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 2 Mayıs 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.