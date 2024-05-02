Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
08:01
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2 Mayıs 2024: 7 bin 608 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım aylığı 2024 Mayıs ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 7 bin 608 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş'tan açıklama bekliyor. Her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan ödemeler e-Devlet ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı evde bakım parası sorgulama ekranı.