Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri öncesinde bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bilindiği üzere Temmuz zamlarıyla beraber artan ödeneklerden biri de bu olmuştu. Bu kapsamda ise "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanmış olacak ve böylece vatandaşlar zamlı olarak bu destekten faydalanabilecek. Peki, 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar.