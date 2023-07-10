Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre evde bakım maaşlarının 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.