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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:05

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri öncesinde bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bilindiği üzere Temmuz zamlarıyla beraber artan ödeneklerden biri de bu olmuştu. Bu kapsamda ise "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanmış olacak ve böylece vatandaşlar zamlı olarak bu destekten faydalanabilecek. Peki, 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeneğin ne kadar olduğuna dair detaylar araştırma konusu haline geldi. Özellikle ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Evde bakım aylığı 2023 Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL olmuştu. Şimdi ise gözler Temmuz zammıyla yatacak olan ödeneğin hesaplara yatacağı tarihte. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Hazal Ateş'in haberine göre, bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre evde bakım maaşlarının 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri: 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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