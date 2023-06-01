EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ya da onların bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı yatan iller bu ay da ödenekten faydalanan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu noktada; "1 Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri ve ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama bilgileri...