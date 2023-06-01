EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi yeni ayla beraber araştırma konusu haline geldi. 2023 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. Öte yandan SMS ve e-Devlet gibi yöntemlerle ödemeler sorgulanabiliyor. İşte Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar...