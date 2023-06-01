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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:05

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi yeni ayla beraber araştırma konusu haline geldi. 2023 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. Öte yandan SMS ve e-Devlet gibi yöntemlerle ödemeler sorgulanabiliyor. İşte Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ya da onların bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı yatan iller bu ay da ödenekten faydalanan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu noktada; "1 Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri ve ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama bilgileri...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

2023 HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Maaş ödemeleri genel olarak ay ortasından itibaren başlıyor ve il il yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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