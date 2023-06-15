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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:43

Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri son dakika açıklandı duyurusu için gözler gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı araştırmaları başladı. Evlenmek için gün sayan çiftler 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi veren bankalar listesi ve başvuru süreci ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi hangi banka veriyor, kimlere verilecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Evlilikleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilecek devlet destekli kredi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Yapılan açıklamaya göre faizsiz kredi desteği yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek. Düğün sezonu gelip çatarken yeni evlenecek çiftler faizsiz kredi desteği ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2023 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, Devlet destekli evlilik kredisi şartları 2023

Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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