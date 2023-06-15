Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri son dakika açıklandı duyurusu için gözler gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı araştırmaları başladı. Evlenmek için gün sayan çiftler 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi veren bankalar listesi ve başvuru süreci ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…