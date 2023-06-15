Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi hangi banka veriyor, kimlere verilecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Evlilikleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilecek devlet destekli kredi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Yapılan açıklamaya göre faizsiz kredi desteği yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek. Düğün sezonu gelip çatarken yeni evlenecek çiftler faizsiz kredi desteği ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2023 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, Devlet destekli evlilik kredisi şartları 2023