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Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 16:13

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?

Yeni evlilikleri teşvik etmek için Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimlerinde seçim vaadi olarak verildi. Evlilik kredisi başvurusu araştırılıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak? 150 bin faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı? İşte, yanıtı…

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?

Seçimlerin geride kalmasının ardından evlilik kredisi başvurularında son durum merak ediliyor. Yeni evlilikleri teşvik etmek için Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Faizsiz evlilik kredisi ile yeni evlilikleri teşvik etmek amaçlanıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak? İşte, evlilik kredisi veren bankalar...

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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