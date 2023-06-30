Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:13
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
16:13
Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı?
Yeni evlilikleri teşvik etmek için Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimlerinde seçim vaadi olarak verildi. Evlilik kredisi başvurusu araştırılıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak? 150 bin faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, yaş sınırı var mı? İşte, yanıtı…