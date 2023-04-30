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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi
Giriş Tarihi: 30.04.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 14:50

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 150 bin lira evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Yapılan bu duyurunun ardından evlenecek çiftler, 'Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, ne zaman yapılacak ve yaş sınırı var mı' sorularını araştırmaya başladı. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisine ilişkin detaylar;

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi

2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman yapılacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni evlenen çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Peki, Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve yaş sınırı var mı? İşte detaylar;

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi

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Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz ev kredisi müjdesi

YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR

Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLECEK

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

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