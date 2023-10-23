150 BİN TL Evlilik kredisi şartları 2023 son dakika: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, kimler alacak, hangi bankalar veriyor?

FON GİBİ ÇALIŞACAK

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL'lik kredi; faizsiz, iki yıl (24 ay) geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli olarak verilecek. Devlet destekli evlilik kredisi miktarı her yıl artırılacak.

Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.