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Haberler Fotohaber 150 BİN TL Evlilik kredisi şartları 2023 son dakika: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, kimler alacak, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 17:00

150 BİN TL Evlilik kredisi şartları 2023 son dakika: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, kimler alacak, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Evlenip yuvasını kurmak isteyen ancak maddi durumu elvermeyen çiftler için 0 faizli kredi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç soruları bir süredir yanıt arıyor. Tutarı 150 bin TL olacağı belirtilen kredi imkanından kimlerin yararlanabileceği ve hangi bankalardan alınabileceği merak ediliyor. Peki; 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili son durum gelişmeleri…

Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç soruları yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmek isteyen ancak maddi yetersizlikler sebebiyle yuva kurma hayalini erteleyen çiftlere müjdeyi vermişti. Evlenecek çiftler 150 bin TL tutarında 0 faizli kredi imkanından yararlanabilecek. Faizsiz ve vadeli bir ödeme planı sunan 150 bin TL'lik kredi için son rötuşlar yapılıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunularak, yasalaşması bekleniyor. Peki, 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek? İşte detaylar.

Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgili olarak yaptığı son açıklamada şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

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Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi ve yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

FON GİBİ ÇALIŞACAK

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL'lik kredi; faizsiz, iki yıl (24 ay) geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli olarak verilecek. Devlet destekli evlilik kredisi miktarı her yıl artırılacak.

Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.

Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek.

Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak. İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

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