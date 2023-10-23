150 BİN TL Evlilik kredisi şartları 2023 son dakika: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, kimler alacak, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Evlenip yuvasını kurmak isteyen ancak maddi durumu elvermeyen çiftler için 0 faizli kredi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç soruları bir süredir yanıt arıyor. Tutarı 150 bin TL olacağı belirtilen kredi imkanından kimlerin yararlanabileceği ve hangi bankalardan alınabileceği merak ediliyor. Peki; 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili son durum gelişmeleri…