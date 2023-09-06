Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.09.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 16:23

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Evlilik kredisi şartları, bankaları gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere özel 150 bin TL faizsiz evlilik desteği için çalışmalar devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanan çalışma milyonlarca vatandaşın gündeminde. ''Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, veren bankalar hangileri, kimleri kapsıyor?'' soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili araştırmalar Kabine Toplantısı ile birlikte hız kazandı. Peki, 2023 faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, çalışmada son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Yeni evleneceklere evlilik kredisi şartları trend aramalar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Faizsiz 150 bin TL evlilik desteği gençlerin gündeminde. Çalışmalar için Bakanlıklar harekete geçmiş durumda. "faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı?" soruları gündemde. İşte 2023 evlilik kredisi şartları ve detayları hakkında tüm merak edilenler…

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

5 Eylül Salı günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

SON DAKİKA