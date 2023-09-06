SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI? Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Evlilik kredisi şartları, bankaları gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere özel 150 bin TL faizsiz evlilik desteği için çalışmalar devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanan çalışma milyonlarca vatandaşın gündeminde. ''Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, veren bankalar hangileri, kimleri kapsıyor?'' soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili araştırmalar Kabine Toplantısı ile birlikte hız kazandı. Peki, 2023 faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, çalışmada son dakika gelişmeleri…