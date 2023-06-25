Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:56

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Şimdilerde vatandaşlar konuya dair detayların belli olmasını bekliyor. AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli bu kredi paketi olmuştu. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl? İşte evlilik kredisi ile ilgili tüm merak edilenler.