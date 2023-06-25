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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:56

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Şimdilerde vatandaşlar konuya dair detayların belli olmasını bekliyor. AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli bu kredi paketi olmuştu. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl? İşte evlilik kredisi ile ilgili tüm merak edilenler.

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

Evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesi kapsamında vaatlerini duyurmuş bunlardan en çok ilgi göreni ise gençlere sağlanacak bu evlilik kredisi olmuştu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek? İşte merak edilen o detaylarda son gelişmeler.

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

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