Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

Evlilik kredisi şartları 2023 Seçimleri ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda seçim vaatleri hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Seçimlerim sonuçlanması sonrası faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, hangi bankalar veriyor soruları yanıt aramaya başladı. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber evlilik için gün sayan çiftler devlet destekli kredi veren bankalar listesi ile başvuru süreci ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet üzerinden mi? İşte, tüm merak edilenler…