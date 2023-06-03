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Haberler Fotohaber Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 11:34

Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

Evlilik kredisi şartları 2023 Seçimleri ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda seçim vaatleri hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Seçimlerim sonuçlanması sonrası faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, hangi bankalar veriyor soruları yanıt aramaya başladı. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber evlilik için gün sayan çiftler devlet destekli kredi veren bankalar listesi ile başvuru süreci ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet üzerinden mi? İşte, tüm merak edilenler…

Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

Evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim vaatleri kapsamında evlilikleri teşvik etmek amacıyla devlet destekli faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu. Yaz aylarının gelmesiyle beraber düğün sezonu açılırken 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Evlilik hazırlığında olan binlerce çift ''Evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilir?'' sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl, hangi bankalar veriyor? İşte, detaylar…

Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlillik kredisi şartları 2023 son dakika: Yeni evlenenlere 150 bin TL destek! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, yaş sınırı kaç?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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