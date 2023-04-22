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Haberler Fotohaber EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:04

EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de EYT düzenlemesi yer almıştı. EYT başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Başvurularını tamamlayanlar ilk emekli maaşı ödemelerini aldı. SGK evrak takip üzerinden takip edilen müracaatlar için yoğun mesai devam ediyor. EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. EYT ile emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihinde başladı ve halen devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlükten geçmişti. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi fark etmeksizin prim gün sayısını tamamlayanlar başvurularını gerçekleştiriyor. Peki EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

EYT İLK MAAŞI HESAPLARDA!

İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yattı.

EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

EYT İÇİN SGK MESAİSİ DEVAM EDİYOR!

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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