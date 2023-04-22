EYT başvuru sonuçları: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de EYT düzenlemesi yer almıştı. EYT başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Başvurularını tamamlayanlar ilk emekli maaşı ödemelerini aldı. SGK evrak takip üzerinden takip edilen müracaatlar için yoğun mesai devam ediyor. EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?