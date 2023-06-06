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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 17:01

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve kimleri başvurabileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi müjde olacak 0 faizli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi açıklamıştı. Seçimlerin nihayete ermesiyle birlikte faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, hangi bankalar veriyor soruları evlenmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmaya başlandı. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler evlerini dizebilme fırsatını elde edecek. Verilecek krediler, Aile ve Gençlik Bankası altında yapılması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte faizsiz evlilik kredisi şartları ve veren bankalar

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar listesi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi olarak seçim döneminde vatandaşlara müjdeyi sunarken, 28 Mayıs zaferi sonrası birçok vatandaş "faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimler alabilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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