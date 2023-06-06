Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırı: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve kimleri başvurabileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi müjde olacak 0 faizli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi açıklamıştı. Seçimlerin nihayete ermesiyle birlikte faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, hangi bankalar veriyor soruları evlenmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmaya başlandı. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler evlerini dizebilme fırsatını elde edecek. Verilecek krediler, Aile ve Gençlik Bankası altında yapılması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte faizsiz evlilik kredisi şartları ve veren bankalar