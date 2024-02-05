FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:36
Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Evlilik kredisi başvuru tarihleri 2024 nihayet belli oldu. Evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar nedeniyle bu isteğini erteleyen çiftlere nefes olacak projede başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonun detaylarını duyurdu. Peki; faizsiz evlilik kredisi ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı ve son gelişmeler…