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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:36

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Evlilik kredisi başvuru tarihleri 2024 nihayet belli oldu. Evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar nedeniyle bu isteğini erteleyen çiftlere nefes olacak projede başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonun detaylarını duyurdu. Peki; faizsiz evlilik kredisi ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı ve son gelişmeler…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisinin de yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihleri belli oldu. Yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Peki; 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve nereden yapılacak? İşte, detaylar…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulunduğu sırada 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi çalışmasının da yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvurularının tarihini paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT!

İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

"Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum"

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ 2024: 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı kaç, ödeme planı nasıl?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

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