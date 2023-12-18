FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

İLK EVLİLİK ŞARTI YOK!

Evlenecek gençlerin desteklenmesini ve evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulmasını amaçladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kredinin şartları hakkında konuştu:

Kredinin yalnızca ilk evlilik yapanlara mı verileceğine dair soruya:

"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

Uygulamanın pilot bölgesinin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ilçeleri olduğunu belirterek gerekirse depremden etkilenen diğer bölgelerin de dâhil edileceğini belirtti.