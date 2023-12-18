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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 15:34

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

Evlenecek çiftler evlilik kredisi için geri sayıma başladı. Evleneceklere özel 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek olan proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kredi duyurulduğu ilk andan beri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 150 bin TL faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin "150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartlar nedir?" şeklindeki araştırmalarının detayları haberimizde…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

Evlenecek çiftelere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Evlilik kredisi başvurusu için detaylar Aile ve Gençlik Fonu tarafından paylaşılacak. Gençleri destekleyecek bu fonun kurulması kararı geçtiğimiz günlerde Resmî Gazetede yayımlanmıştı. Faizsiz 150.000 TL evlilik desteği başvurusunun e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Bu yeni uygulama için çalışmalar hızlandı. Peki, 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ HAZIR!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." Diyerek yeni çalışmayı duyurdu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

İLK EVLİLİK ŞARTI YOK!

Evlenecek gençlerin desteklenmesini ve evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulmasını amaçladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kredinin şartları hakkında konuştu:

Kredinin yalnızca ilk evlilik yapanlara mı verileceğine dair soruya:

"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

Uygulamanın pilot bölgesinin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ilçeleri olduğunu belirterek gerekirse depremden etkilenen diğer bölgelerin de dâhil edileceğini belirtti.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Yaş şartı 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak.

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