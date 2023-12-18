FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru ekranı | 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

Evlenecek çiftler evlilik kredisi için geri sayıma başladı. Evleneceklere özel 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek olan proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kredi duyurulduğu ilk andan beri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 150 bin TL faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin "150.000 TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır, şartlar nedir?" şeklindeki araştırmalarının detayları haberimizde…