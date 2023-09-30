Giriş Tarihi: 30.09.2023 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:15

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Evlilik kredisi başvuru detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ve yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz evlilik kredisinde son durum düğün hazırlığında olan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…