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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.09.2023 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:15

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Evlilik kredisi başvuru detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ve yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz evlilik kredisinde son durum düğün hazırlığında olan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir soruları gündemi meşgul ediyor. Evlilik aşamasında olan vatandaşlar devlet destekli evlilik kredisi başvuru tarihlerini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." dedi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte, merak edilenler…

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.

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Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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