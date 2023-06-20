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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi
Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:42

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi verilmişti. Faizsiz 150 bin evlilik kredisi başvuruları, şartları ve yaş sınırı bu noktada en çok merak edilenler arasında yer aldı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler? İşte 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi, şartları, yaş sınırı ve tarihi

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evliliğe teşvik amaçlı hayata geçirilecek olan destek kredisi başvurusu 150 bin TL olarak belirlenirken, iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli olacağı biliniyor. Ödemelerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında yapılacağı açıklanırken evlilik kredisi son durum araştırılıyor. İşte, 150 bin'lik faizsiz evlilik veren banklar ve şartları...

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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