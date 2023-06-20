Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:42

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi verilmişti. Faizsiz 150 bin evlilik kredisi başvuruları, şartları ve yaş sınırı bu noktada en çok merak edilenler arasında yer aldı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler? İşte 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi, şartları, yaş sınırı ve tarihi