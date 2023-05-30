FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı ve milyonlarca gencin gündem maddesi haline gelen faizsiz evlilik kredisi şartları, taksitleri ve ödeme takvimi araştırma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede duyurması beklenen bu müjde için "faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilir, başvuru nasıl yapılır?" gibi sorular aratılmakta. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler evlerini dizebilecek. Ödemeler, Aile ve Gençlik Bankası altında yapılacak. Peki, evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç? İşte faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hakkında detaylar