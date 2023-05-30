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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:32

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı ve milyonlarca gencin gündem maddesi haline gelen faizsiz evlilik kredisi şartları, taksitleri ve ödeme takvimi araştırma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede duyurması beklenen bu müjde için "faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilir, başvuru nasıl yapılır?" gibi sorular aratılmakta. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler evlerini dizebilecek. Ödemeler, Aile ve Gençlik Bankası altında yapılacak. Peki, evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç? İşte faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hakkında detaylar

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni evlenen vatandaşlara evlilik kredisi müjdesini verirken, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden krediler aktarılacak. Bu noktada evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor? İşte detaylar

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenenlere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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